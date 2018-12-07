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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Бернли» обвинил игрок «Ливерпуля» в симуляции

Досталось Дэниэлу Старриджу.

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Источник: AFP 2018

Главный тренер «Бернли» Шон Дайш ответил на претензии коллеги Юргена Клоппа, посчитавшего, что футболисты «Бернли» слишком грубо играли в недавнем матче.

«Забавно, что Клопп не упомянул, как Старридж обманул судью. До него не дотронулись, там рядом никого не было, а в нашу сторону все равно дали штрафной.

Я смотрел матчи “Ливерпуля” в детстве, болел за него, там был фантастический сплав мастерства, характера и физической мощи. Если такого больше нет, если вместо подкатов, о которых говорил Клопп, появляются симуляции, то я очень рад, что моя команда играет старомодно», — заявил Дайш.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клопп в ответ не согласился с тем, что Старридж симулировал фол.

Андрей Санталов

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