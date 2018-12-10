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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси приобрел частный самолет за 15 млн долларов

Для полетов на родину.

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Источник: AP 2018

Капитан «Барселоны» Лионель Месси купил самолет для полетов в Буэнос-Айрес.

Воздушное судно Gulfstream V было приобретено в США за 15 млн долларов и зарегистрировано в Аргентине.

Внешний вид самолета уже изменили под нового владельца: на хвосте нарисовали 10-й номер, а на ступеньках трапа — имена жены и детей Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самолете Месси 16 мест, два туалета (один из них с душем) и две кухни.

Месси сделал дубль в каталонском дерби с «Эспаньолом», а сегодня побывает на финале Кубка Либертадорес в Мадриде.

Андрей Санталов

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