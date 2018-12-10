Месси приобрел частный самолет за 15 млн долларов

Капитан «Барселоны» Лионель Месси купил самолет для полетов в Буэнос-Айрес. Воздушное судно Gulfstream V было приобретено в США за 15 млн долларов и зарегистрировано в Аргентине. Внешний вид самолета уже изменили под нового владельца: на хвосте нарисовали 10-й номер, а на ступеньках трапа — имена жены и детей Месси.

В самолете Месси 16 мест, два туалета (один из них с душем) и две кухни.



Месси сделал дубль в каталонском дерби с «Эспаньолом», а сегодня побывает на финале Кубка Либертадорес в Мадриде.



Андрей Санталов