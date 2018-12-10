В Аргентине начались беспорядки после финала Кубка Либертадорес

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В Буэнос-Айресе после финала Кубка Либертадорес болельщики «Ривер Плейта» устроили беспорядки на улицах города.



По сообщению La Nacion группы людей били витрины, атаковали прохожих и бросали камни, бутылки и другие предметы в полицейских.

Как минимум 20 человек были арестованы. Два сотрудника полиции получили травмы.

Отметить победу «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес к Обелиску в Буэнос-Айресе пришли около 20 тысяч человек.