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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине начались беспорядки после финала Кубка Либертадорес

Полиция схлестнулась с фанатами «Ривер Плейта».

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15
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В Буэнос-Айресе после финала Кубка Либертадорес болельщики «Ривер Плейта» устроили беспорядки на улицах города.

По сообщению La Nacion группы людей били витрины, атаковали прохожих и бросали камни, бутылки и другие предметы в полицейских.

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Как минимум 20 человек были арестованы. Два сотрудника полиции получили травмы.

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Отметить победу «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес к Обелиску в Буэнос-Айресе пришли около 20 тысяч человек.

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Сам ответный матч финала проводился в Мадриде и прошел без происшествий на улицах города.

«Ривер Плейт» победил в дополнительное время 3:1 и теперь сыграет на клубном чемпионате мира.

Андрей Санталов.

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