В Аргентине начались беспорядки после финала Кубка Либертадорес
Полиция схлестнулась с фанатами «Ривер Плейта».
Полиция схлестнулась с фанатами «Ривер Плейта».
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По сообщению La Nacion группы людей били витрины, атаковали прохожих и бросали камни, бутылки и другие предметы в полицейских.
Как минимум 20 человек были арестованы. Два сотрудника полиции получили травмы.
Отметить победу «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес к Обелиску в
Сам ответный матч финала проводился в Мадриде и прошел без происшествий на улицах города.
«Ривер Плейт» победил в дополнительное время 3:1 и теперь сыграет на клубном чемпионате мира.
Андрей Санталов.