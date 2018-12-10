Моуринью: Нет воды? Мы что, экономим деньги на зимние трансферы?

Жозе Моуринью пришел на пресс-конференцию после убедительной победы над «Фулхэмом» (4:1) и неожиданно не увидел на столе бутылки с водой.



«Мы экономим деньги? Теперь без воды? Экономим деньги на зимние трансферы?» — сказал португалец сотруднице клуба в присутствии журналистов.