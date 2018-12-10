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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью: Нет воды? Мы что, экономим деньги на зимние трансферы?

Тренер «МЮ» подколол клуб.

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Источник: Reuters

Жозе Моуринью пришел на пресс-конференцию после убедительной победы над «Фулхэмом» (4:1) и неожиданно не увидел на столе бутылки с водой.

«Мы экономим деньги? Теперь без воды? Экономим деньги на зимние трансферы?» — сказал португалец сотруднице клуба в присутствии журналистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом этого года Моуринью часто жаловался, что клуб не соглашается с его просьбами купить новых футболистов.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков.

Андрей Санталов

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