Моуринью: Нет воды? Мы что, экономим деньги на зимние трансферы?
Тренер «МЮ» подколол клуб.
Тренер «МЮ» подколол клуб.
Жозе Моуринью пришел на
«Мы экономим деньги? Теперь без воды? Экономим деньги на зимние трансферы?» — сказал португалец сотруднице клуба в присутствии журналистов.
Летом этого года Моуринью часто жаловался, что клуб не соглашается с его просьбами купить новых футболистов.
После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков.
Андрей Санталов