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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

18-летний вингер из Англии перешел в «Дортмунд» за 10 млн фунтов — теперь он стоит 80 млн

За три месяца подорожал на 800%.

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Источник: AFP 2018

CIES Football Observatory в своем исследовании оценил, как изменилась трансферная стоимость футболистов в топ-чемпионатах Европы.

Так, 18-летний вингер Джейдон Санчо, которого дортмундская «Боруссия» приобрела летом примерно за 10 млн фунтов, теперь стоит 79,5 млн. Еще в сентябре Санчо оценивался в 8,77 млн фунтов, но за три месяца молодой англичанин забил 5 голов и отдал 7 передач в 14 матчах бундеслиги. Его трансферная стоимость выросла на 806%.

Среди лидеров этого рейтинга также 24-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон: теперь он стоит не 28,9 млн фунтов, а 72,1 млн.

«Эвертон» летом купил форварда Ришарлисона за 50 млн фунтов. Теперь стоимость игрока сборной Бразилии достигла 69 млн.

Алгоритм CIES Football Observatory учитывает возраст футболистов, срок контракта, позицию на поле и чемпионат, в котором они играют.

Андрей Санталов

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