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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодой вратарь «Монако» забыл задвинуть за собой стул. Анри заставил его вернуться

Главный тренер за дисциплину во всем.

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Источник: Reuters

После пресс-конференции в Монако произошел забавный эпизод.

20-летний вратарь монегасков Лоик Бадиашиль поднялся и пошел к выходу, но не задвинул за собой стул. Главный тренер «Монако» Тьерри Анри взглядом заставил молодого игрока убрать стул, который перегораживал ему дорогу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Работая на канале Sky Sports, Анри часто участвовал в розыгрышах, но в «Монако» ему не до веселья. Команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов и находится в зоне вылета в чемпионате Франции.

Андрей Санталов

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