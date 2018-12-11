Молодой вратарь «Монако» забыл задвинуть за собой стул. Анри заставил его вернуться
Главный тренер за дисциплину во всем.
Главный тренер за дисциплину во всем.
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20-летний вратарь монегасков Лоик Бадиашиль поднялся и пошел к выходу, но не задвинул за собой стул. Главный тренер «Монако» Тьерри Анри взглядом заставил молодого игрока убрать стул, который перегораживал ему дорогу.
Работая на канале Sky Sports, Анри часто участвовал в розыгрышах, но в «Монако» ему не до веселья. Команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов и находится в зоне вылета в чемпионате Франции.
Андрей Санталов