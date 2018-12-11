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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Кейн украсил елку «Золотой бутсой»

Хорошее место для награды за чемпионат мира.

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Источник: Reuters

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вместе со своей невестой Кейт Гудлэнд оригинально нарядил елку. Рождественское дерево украсили золотые шары, золотые звезды и «Золотая бутса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кейн получил эту награду, став лучшим бомбардиром чемпионата мира. На ЧМ в России англичанин забил 6 голов, его команда заняла 4-е место.

Сегодня «Тоттенхэм» встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Андрей Санталов

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