Кейн украсил елку «Золотой бутсой»
Хорошее место для награды за чемпионат мира.
Хорошее место для награды за чемпионат мира.
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вместе со своей невестой Кейт Гудлэнд оригинально нарядил елку. Рождественское дерево украсили золотые шары, золотые звезды и «Золотая бутса».
Кейн получил эту награду, став лучшим бомбардиром чемпионата мира. На ЧМ в России англичанин забил 6 голов, его команда заняла 4-е место.
Сегодня «Тоттенхэм» встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Андрей Санталов