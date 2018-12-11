Кейн украсил елку «Золотой бутсой»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн вместе со своей невестой Кейт Гудлэнд оригинально нарядил елку. Рождественское дерево украсили золотые шары, золотые звезды и «Золотая бутса».

Кейн получил эту награду, став лучшим бомбардиром чемпионата мира. На ЧМ в России англичанин забил 6 голов, его команда заняла 4-е место.



Сегодня «Тоттенхэм» встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов.



Андрей Санталов