«Барселона» оштрафовала Дембеле на сто тысяч евро

Испанская газета Diario As узнала, что форвард «Барселоны» Усман Дембеле заплатит сумму, превышающую сто тысяч евро за опоздание на тренировку. В воскресенье молодой француз приехал спустя два часа после начала занятия.



Это уже не первое опоздание Дембеле, но главный тренер команды Эрнесто Вальверде, тем не менее, включил его в заявку на матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».



Дембеле сейчас находится в хорошей форме, в субботу он забил гол и отдал пас в матче с «Эспаньолом».



В понедельник француз приехал на предматчевую тренировку на час раньше. Его одноклубники часто подшучивали над ним из-за штрафа, но, как сообщается, Дембеле воспринял эти шутки с юмором.



Андрей Санталов