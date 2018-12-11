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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» оштрафовала Дембеле на сто тысяч евро

Теперь опаздывать на тренировки станет сложнее.

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Источник: Reuters

Испанская газета Diario As узнала, что форвард «Барселоны» Усман Дембеле заплатит сумму, превышающую сто тысяч евро за опоздание на тренировку. В воскресенье молодой француз приехал спустя два часа после начала занятия.

Это уже не первое опоздание Дембеле, но главный тренер команды Эрнесто Вальверде, тем не менее, включил его в заявку на матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Дембеле сейчас находится в хорошей форме, в субботу он забил гол и отдал пас в матче с «Эспаньолом».

В понедельник француз приехал на предматчевую тренировку на час раньше. Его одноклубники часто подшучивали над ним из-за штрафа, но, как сообщается, Дембеле воспринял эти шутки с юмором.

Андрей Санталов

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