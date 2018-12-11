«Барселона» оштрафовала Дембеле на сто тысяч евро
Теперь опаздывать на тренировки станет сложнее.
Теперь опаздывать на тренировки станет сложнее.
Испанская газета Diario As узнала, что форвард «Барселоны» Усман Дембеле заплатит сумму, превышающую сто тысяч евро за опоздание на тренировку. В воскресенье молодой француз приехал спустя два часа после начала занятия.
Это уже не первое опоздание Дембеле, но главный тренер команды Эрнесто Вальверде, тем не менее, включил его в заявку на матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Дембеле сейчас находится в хорошей форме, в субботу он забил гол и отдал пас в матче с «Эспаньолом».
В понедельник француз приехал на предматчевую тренировку на час раньше. Его одноклубники часто подшучивали над ним
Андрей Санталов