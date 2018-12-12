«Милан» попросил болельщиков не ходить в атрибутике команды в Афинах
Это опасно.
Это опасно.
«Милан» готовится к решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов в Греции с «Олимпиакосом». Перед игрой итальянский клуб попросил своих болельщиков соблюдать меры безопасности в Афинах.
Так, тиффози «россонери» нужно иметь при себе паспорт, чтобы войти на стадион. Болельщикам не рекомендуется гулять поодиночке в Афинах и носить футболки, шарфы или
Также итальянским фанам посоветовали не пользоваться общественным транспортом в Греции, а добираться до стадиона на автобусах, которые организует «Милан».
Перед последним туром в Лиге Европы «Милан» занимает второе место в группе F, опережая «Олимпиакос» на три очка. В случае победы греки по дополнительным показателям (личные встречи), могут опередить «россонери».
Андрей Санталов