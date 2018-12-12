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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» попросил болельщиков не ходить в атрибутике команды в Афинах

Это опасно.

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«Милан» готовится к решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов в Греции с «Олимпиакосом». Перед игрой итальянский клуб попросил своих болельщиков соблюдать меры безопасности в Афинах.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа F, 13.12.2018, 23:00
Олимпиакос П
-Милан-

Так, тиффози «россонери» нужно иметь при себе паспорт, чтобы войти на стадион. Болельщикам не рекомендуется гулять поодиночке в Афинах и носить футболки, шарфы или что-либо еще с символикой «Милана».

Также итальянским фанам посоветовали не пользоваться общественным транспортом в Греции, а добираться до стадиона на автобусах, которые организует «Милан».

Перед последним туром в Лиге Европы «Милан» занимает второе место в группе F, опережая «Олимпиакос» на три очка. В случае победы греки по дополнительным показателям (личные встречи), могут опередить «россонери».

Андрей Санталов

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