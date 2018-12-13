«Посмотрите на лицо Фила Джонса». Батшуайи подколол защитника «МЮ»
Будут новые мемы.
Будут новые мемы.
Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи пошутил про защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Бельгиец отреагировал на пост Bleacher Report в твиттере, где сделали акцент на его бутсе — на ней изображен Бэтмен. Но в кадр попал и Джонс.
«Рад, что вам понравилось, ребята. Но, может, сначала поговорим и выражении на лице Фила Джонса? » — написал Батшуайи.
Фил Джонс забил автогол в матче с «Валенсией», который в итоге стал победным в матче для испанской команды.
Батшуайи играет за «Валенсию» на правах аренды. В этом сезоне он забил 3 гола.
Андрей Санталов