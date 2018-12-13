«Посмотрите на лицо Фила Джонса». Батшуайи подколол защитника «МЮ»

Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи пошутил про защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

Бельгиец отреагировал на пост Bleacher Report в твиттере, где сделали акцент на его бутсе — на ней изображен Бэтмен. Но в кадр попал и Джонс.

«Рад, что вам понравилось, ребята. Но, может, сначала поговорим и выражении на лице Фила Джонса? » — написал Батшуайи.

Фил Джонс забил автогол в матче с «Валенсией», который в итоге стал победным в матче для испанской команды.

Батшуайи играет за «Валенсию» на правах аренды. В этом сезоне он забил 3 гола.