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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» в 17 матчах пропустил больше голов, чем за весь прошлый сезон

Статистика против Моуринью.

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 1:3 и ухудшил свое положение в турнирной таблице.

BBC привел статистику, которая подтверждает: у команды Жозе Моуринью все плохо.

В 17 турах этого чемпионата Англии «Ман Юнайтед» пропустил 29 голов — это уже на один больше, чем за весь прошлый сезон.

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У «Манчестер Юнайтед» сейчас 26 очков — так мало после 17 матчей было лишь в сезоне-1990/91.

Команда Моуринью отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков, от топ-4 — на 11 очков. До зоны вылета «МЮ» ближе, чем до 1-го места в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в последних 6 матчах чемпионата Англии.

«Ливерпуль» нанес за матч 36 ударов — еще ни одному сопернику «Ман Юнайтед» такого не позволял (Opta собирает такую статистику с сезона-2003/04).

Андрей Санталов

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