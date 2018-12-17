«Манчестер Юнайтед» в 17 матчах пропустил больше голов, чем за весь прошлый сезон

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 1:3 и ухудшил свое положение в турнирной таблице. BBC привел статистику, которая подтверждает: у команды Жозе Моуринью все плохо. В 17 турах этого чемпионата Англии «Ман Юнайтед» пропустил 29 голов — это уже на один больше, чем за весь прошлый сезон.

У «Манчестер Юнайтед» сейчас 26 очков — так мало после 17 матчей было лишь в сезоне-1990/91.



Команда Моуринью отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков, от топ-4 — на 11 очков. До зоны вылета «МЮ» ближе, чем до 1-го места в АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в последних 6 матчах чемпионата Англии.



«Ливерпуль» нанес за матч 36 ударов — еще ни одному сопернику «Ман Юнайтед» такого не позволял (Opta собирает такую статистику с сезона-2003/04).



Андрей Санталов