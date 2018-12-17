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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Ромы» пропустил легкий гол

Кошмар для Робина Ольсена.

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Источник: РИА "Новости"

«Рома» неудачно начала матч против «Дженоа» в чемпионате Италии.

На 17-й минуте Оскар Хильемарк пробил по воротам метров с 20, и голкипер римлян Робин Ольсен не удержал мяч в руках. Набежавший Кшиштоф Пентек добил мяч в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью для «Ромы», эта ошибка вратаря не стала решающей в матче. Римляне забили три гола и одержали волевую победу — 3:2.

Так, «Рома» прервала серию без побед из 5 матчей. Столичная команда теперь занимает 6-е место в серии А и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Андрей Санталов

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