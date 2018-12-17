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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Шмурнов: «Ливерпуль» — большая команда, «Манчестер» — набор мешков с дерьмом

О главном матче тура в АПЛ.

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Источник: Reuters

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов резко высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» (1:3).

«Небо и земля! “Ливерпуль” — большая команда, “Манчестер” — набор мешков с дерьмом. При этом — перейди любой из мешков сейчас в “Ливерпуль” — и станет важной частью большой команды…», — написал Шмурнов в своем твиттере.

«Ман Юнайтед» после этого поражения остался на 6-м месте и отстает теперь от топ-4 на 11 очков.

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Андрей Санталов

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