Защитник дортмундской «Боруссии» забил пяткой в прыжке
На тренировке, но получилось очень красиво.
На тренировке, но получилось очень красиво.
Рафаэл Геррейру мог бы выиграть конкурс на лучший гол года, если бы забил таким ударом в игре. Защитник дортмундской «Боруссии» показал свою технику на тренировке команды, и это все равно вышло очень эффектно.
«Боруссия» купила Геррейру в 2016 году за 12 млн евро. За два сезона стоимость игрока выросла почти в два раза.
В прошедшем туре бундеслиги Геррейру помог «Боруссии» обыграть «Вердер» (2:1). После его паса счет в матче открыл Пако Алькасер.
Андрей Санталов