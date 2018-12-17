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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник дортмундской «Боруссии» забил пяткой в прыжке

На тренировке, но получилось очень красиво.

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Источник: Reuters

Рафаэл Геррейру мог бы выиграть конкурс на лучший гол года, если бы забил таким ударом в игре. Защитник дортмундской «Боруссии» показал свою технику на тренировке команды, и это все равно вышло очень эффектно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Боруссия» купила Геррейру в 2016 году за 12 млн евро. За два сезона стоимость игрока выросла почти в два раза.

В прошедшем туре бундеслиги Геррейру помог «Боруссии» обыграть «Вердер» (2:1). После его паса счет в матче открыл Пако Алькасер.

Андрей Санталов

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