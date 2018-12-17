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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Пепе подарил деньги сотрудникам «Бешикташа» перед уходом из клуба

Щедрый поступок бывшего игрока «Реала».

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Источник: AP 2018

Португальский защитник Пепе расстался с «Бешикташем» по обоюдному согласию. Перед тем, как покинуть клуб, игрок передал деньги сотрудникам клуба, которым задерживают выплату зарплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бешикташ» расторг контракт с Пепе, так как хочет сократить траты — у турецкого клуба проблемы с деньгами. Португалец был одним из самых дорогих игроков команды, его зарплата — около 5 млн евро в год.

У Пепе были хорошие отношения с сотрудниками «Бешикташа», поэтому он сделал им подарок.

Турецкая команда занимает третье место в своем чемпионате, но уже вылетела из Лиги Европы после группового этапа.

Андрей Санталов

Бешикташ
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