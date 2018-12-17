Пепе подарил деньги сотрудникам «Бешикташа» перед уходом из клуба

«Бешикташ» расторг контракт с Пепе, так как хочет сократить траты — у турецкого клуба проблемы с деньгами. Португалец был одним из самых дорогих игроков команды, его зарплата — около 5 млн евро в год.



У Пепе были хорошие отношения с сотрудниками «Бешикташа», поэтому он сделал им подарок.



Турецкая команда занимает третье место в своем чемпионате, но уже вылетела из Лиги Европы после группового этапа.



Андрей Санталов