Моуринью в третий раз уволен после поражения от команды Клоппа

«Манчестер Юнайтед» сегодня объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью. Манкунианцы проиграли лидеру АПЛ «Ливерпулю» 1:3 и отстают теперь от него на 19 очков. Интересно, что Моуринью лишился работы уже в третий раз после поражения от команды Юргена Клоппа.

В апреле 2013 года дортмундская «Боруссия» Клоппа выбила «Реал» Моуринью из Лиги чемпионов. Первый матч полуфинала ЛЧ тогда завершился разгромом «сливочных» — 4:1. Спустя месяц португалец покинул «Реал».



Три года назад «Челси» Моуринью уступил «Ливерпулю» Клоппа — 1:3. И тут же португальский тренер был уволен.



Теперь эта история повторилась. Снова 1:3 от «Ливерпуля», снова отставка.



Контракт Моуринью с «Ман Юнайтед» был рассчитан до лета 2020 года. За досрочный разрыв соглашения «МЮ» заплатит португальцу более 20 млн фунтов.



Андрей Санталов