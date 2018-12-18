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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью в третий раз уволен после поражения от команды Клоппа

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» сегодня объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью. Манкунианцы проиграли лидеру АПЛ «Ливерпулю» 1:3 и отстают теперь от него на 19 очков.

Интересно, что Моуринью лишился работы уже в третий раз после поражения от команды Юргена Клоппа.

Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле 2013 года дортмундская «Боруссия» Клоппа выбила «Реал» Моуринью из Лиги чемпионов. Первый матч полуфинала ЛЧ тогда завершился разгромом «сливочных» — 4:1. Спустя месяц португалец покинул «Реал».

Три года назад «Челси» Моуринью уступил «Ливерпулю» Клоппа — 1:3. И тут же португальский тренер был уволен.

Теперь эта история повторилась. Снова 1:3 от «Ливерпуля», снова отставка.

Контракт Моуринью с «Ман Юнайтед» был рассчитан до лета 2020 года. За досрочный разрыв соглашения «МЮ» заплатит португальцу более 20 млн фунтов.

Андрей Санталов

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