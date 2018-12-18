«Ростов»: Моур, мы будем помнить твой визит в наш город!

Твиттер «Ростова» прокомментировал увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».



Ростовский клуб вспомнил о матче в плей-офф Лиги Европы 9 марта 2017 года, который завершился вничью 1:1.



«Моур, мы будем помнить твой визит в наш город! Будь сильным!» — так «Ростов» подписал фото Моуринью с Калачевым в своем твиттере.