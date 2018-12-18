Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Болонья
Милан
Все события
Фоторепортажи
11Туринское дерби, отскок «Реала» и другие события выходных
11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов»: Моур, мы будем помнить твой визит в наш город!

Реакция на главную новость дня.

Наверх
Источник: Reuters

Твиттер «Ростова» прокомментировал увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

Ростовский клуб вспомнил о матче в плей-офф Лиги Европы 9 марта 2017 года, который завершился вничью 1:1.

«Моур, мы будем помнить твой визит в наш город! Будь сильным!» — так «Ростов» подписал фото Моуринью с Калачевым в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Португальский тренер неоднократно бывал в России со своими клубами. Этим летом Моуринью приезжал на чемпионат мира в качестве эксперта канала Russia Today.

Андрей Санталов

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Стал известен и. о. тренера МЮ после отставки Моуринью
Глушаков: «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками
Драчев: Претензий к российским биатлонистам больше нет
Черышев попал в список 100 лучших футболистов 2018 года
Лионель Месси в рекордный раз получил «Золотую бутсу» (фото)
Названа сумма, которую Моуринью получит после увольнения из МЮ
СМИ: На чемпионате России Медведева выступит с новой программой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь