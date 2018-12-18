«Ростов»: Моур, мы будем помнить твой визит в наш город!
Реакция на главную новость дня.
Реакция на главную новость дня.
Твиттер «Ростова» прокомментировал увольнение Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».
Ростовский клуб вспомнил о матче в
«Моур, мы будем помнить твой визит в наш город! Будь сильным!» — так «Ростов» подписал фото Моуринью с Калачевым в своем твиттере.
Португальский тренер неоднократно бывал в России со своими клубами. Этим летом Моуринью приезжал на чемпионат мира в качестве эксперта канала Russia Today.
Андрей Санталов