Знаменитый гол Роналду изобразили с помощью кристаллов Swarovski
Отличился художник из Колумбии.
Отличился художник из Колумбии.
В Турине показали картину, на которой изображен Криштиану Роналду, бьющий через себя в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Сам герой картины тоже пришел на презентацию.
Картину создал колумбийский художник Mr. Bling. При этом он использовал только кристаллы Swarovski. В результате получился интересный эффект — картина все время переливается светом.
«Спасибо Криштиану, что поверил в мой талант», — подписал совместное фото с Роналду художник.
Андрей Санталов