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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Знаменитый гол Роналду изобразили с помощью кристаллов Swarovski

Отличился художник из Колумбии.

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Источник: AP 2018

В Турине показали картину, на которой изображен Криштиану Роналду, бьющий через себя в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Сам герой картины тоже пришел на презентацию.

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Картину создал колумбийский художник Mr. Bling. При этом он использовал только кристаллы Swarovski. В результате получился интересный эффект — картина все время переливается светом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спасибо Криштиану, что поверил в мой талант», — подписал совместное фото с Роналду художник.

Андрей Санталов

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