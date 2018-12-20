Моуринью просил Погба быть как Лэмпард. Французу это не понравилось

Газета The Sun сообщила о еще одном конфликте между Жозе Моуринью и Полем Погба.



Во время одной из бесед тогда еще главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил приободрить Погба и сказал, что тому надо равняться на Фрэнка Лэмпарда, с которым португалец работал в «Челси».



Лэмпард для Моуринью был идеальным полузащитником, которого он сделал чемпионом.



Но Погба такое сравнение не понравилось. Он спросил у Моуринью, выигрывал ли Лэмпард чемпионат мира, как Поль это сделал в этом году.



После этого Моуринью сделал вывод, что влиять на Погба бесполезно, и отказался от попытки сделать из него лидера команды.