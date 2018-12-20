Моуринью просил Погба быть как Лэмпард. Французу это не понравилось
Еще один конфликт между знаменитым тренером и звездным игроком.
Еще один конфликт между знаменитым тренером и звездным игроком.
Газета The Sun сообщила о еще одном конфликте между Жозе Моуринью и Полем Погба.
Во время одной из бесед тогда еще главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил приободрить Погба и сказал, что тому надо равняться на Фрэнка Лэмпарда, с которым португалец работал в «Челси».
Лэмпард для Моуринью был идеальным полузащитником, которого он сделал чемпионом.
Но Погба такое сравнение не понравилось. Он спросил у Моуринью, выигрывал ли Лэмпард чемпионат мира, как Поль это сделал в этом году.
После этого Моуринью сделал вывод, что влиять на Погба бесполезно, и отказался от попытки сделать из него лидера команды.
В день, когда стало известно об увольнении Моуринью, Погба от радости дал пять своим одноклубникам и сказал: «Он думал, что может выставить меня дураком и настроить болельщиков против меня. Не на того напал!».
Андрей Санталов