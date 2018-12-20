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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью просил Погба быть как Лэмпард. Французу это не понравилось

Еще один конфликт между знаменитым тренером и звездным игроком.

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Источник: AP 2018

Газета The Sun сообщила о еще одном конфликте между Жозе Моуринью и Полем Погба.

Во время одной из бесед тогда еще главный тренер «Манчестер Юнайтед» решил приободрить Погба и сказал, что тому надо равняться на Фрэнка Лэмпарда, с которым португалец работал в «Челси».

Лэмпард для Моуринью был идеальным полузащитником, которого он сделал чемпионом.

Но Погба такое сравнение не понравилось. Он спросил у Моуринью, выигрывал ли Лэмпард чемпионат мира, как Поль это сделал в этом году.

После этого Моуринью сделал вывод, что влиять на Погба бесполезно, и отказался от попытки сделать из него лидера команды.

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В день, когда стало известно об увольнении Моуринью, Погба от радости дал пять своим одноклубникам и сказал: «Он думал, что может выставить меня дураком и настроить болельщиков против меня. Не на того напал!».

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Андрей Санталов

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