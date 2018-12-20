Бутылку в голову Алли мог бросить ребенок
Появилось новое видео происшествия.
Появилось новое видео происшествия.
Во время ¼ финала между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» с трибуны бросили бутылку, которая попала в голову Деле Алли.
Игрок сборной Англии ответил на это, показав счет — 2:0.
Сегодня в твиттере появилось видео, где похоже, что бутылку с трибуны бросил ребенок.
Полиция Лондона сообщила, что работает вместе с «Арсеналом», чтобы установить личность бросавшего. После матча было задержано 7 человек, но это было связано с другими инцидентами.
Ранее бывший игрок «Арсенала» Иэн Райт призвал пожизненно запретить вход на футбольные матчи болельщику, который бросил бутылку в футболиста.
Андрей Санталов