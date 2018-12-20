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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Бутылку в голову Алли мог бросить ребенок

Появилось новое видео происшествия.

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Источник: Reuters

Во время ¼ финала между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» с трибуны бросили бутылку, которая попала в голову Деле Алли.

Игрок сборной Англии ответил на это, показав счет — 2:0.

Сегодня в твиттере появилось видео, где похоже, что бутылку с трибуны бросил ребенок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция Лондона сообщила, что работает вместе с «Арсеналом», чтобы установить личность бросавшего. После матча было задержано 7 человек, но это было связано с другими инцидентами.

Ранее бывший игрок «Арсенала» Иэн Райт призвал пожизненно запретить вход на футбольные матчи болельщику, который бросил бутылку в футболиста.

Андрей Санталов

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