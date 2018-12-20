Бутылку в голову Алли мог бросить ребенок

Во время ¼ финала между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» с трибуны бросили бутылку, которая попала в голову Деле Алли.



Игрок сборной Англии ответил на это, показав счет — 2:0.



Сегодня в твиттере появилось видео, где похоже, что бутылку с трибуны бросил ребенок.