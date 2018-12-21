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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Витцель попросил изменить его лицо в FIFA19

Выглядит действительно не очень.

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Источник: РИА "Новости"

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную недели. Туда вместе с Лионелем Месси и Антуаном Гризманном попал и полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витцель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бельгиец оценил рейтинг EA Sports, но попросил исправить его изображение в игре FIFA19 — выглядит оно действительно не похоже на Витцеля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Витцель переехал в Дортмунд этим летом из Китая. В этом сезоне он забил 3 гола и отдал одну передачу за «Боруссию».

Андрей Санталов

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