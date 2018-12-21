Витцель попросил изменить его лицо в FIFA19

Источник: РИА "Новости"

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную недели. Туда вместе с Лионелем Месси и Антуаном Гризманном попал и полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витцель.

Бельгиец оценил рейтинг EA Sports, но попросил исправить его изображение в игре FIFA19 — выглядит оно действительно не похоже на Витцеля.