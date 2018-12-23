Игрок «Торино» оштрафован за лайк под постом Роналду

Итальянский полузащитник «Торино» Роберто Сориано разозлил болельщиков команды, поставив лайк под постом Криштиану Роналду в инстаграме, где португалец вместе с Пауло Дибалой радовался победе в туринским дерби.



«Торино» оштрафовал Сориано, а сам игрок извинился перед болельщиками, сообщив, что лайкнул тот пост по ошибке, когда скроллил страницу.