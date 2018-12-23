Игрок «Торино» оштрафован за лайк под постом Роналду
Зря он его поставил после поражения от «Ювентуса».
Зря он его поставил после поражения от «Ювентуса».
Итальянский полузащитник «Торино» Роберто Сориано разозлил болельщиков команды, поставив лайк под постом Криштиану Роналду в инстаграме, где португалец вместе с Пауло Дибалой радовался победе в туринским дерби.
«Торино» оштрафовал Сориано, а сам игрок извинился перед болельщиками, сообщив, что лайкнул тот пост по ошибке, когда скроллил страницу.
Сориано играет в «Торино» на правах аренды. После этой ситуации игрок, принадлежащий «Вильярреалу», возможно, сменит клуб уже зимой.
Полузащитник не усилил игру туринской команды, и она не планирует пользоваться опцией выкупа в 14 млн евро.
Андрей Санталов