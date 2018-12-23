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20:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Торино» оштрафован за лайк под постом Роналду

Зря он его поставил после поражения от «Ювентуса».

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Источник: Reuters

Итальянский полузащитник «Торино» Роберто Сориано разозлил болельщиков команды, поставив лайк под постом Криштиану Роналду в инстаграме, где португалец вместе с Пауло Дибалой радовался победе в туринским дерби.

«Торино» оштрафовал Сориано, а сам игрок извинился перед болельщиками, сообщив, что лайкнул тот пост по ошибке, когда скроллил страницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сориано играет в «Торино» на правах аренды. После этой ситуации игрок, принадлежащий «Вильярреалу», возможно, сменит клуб уже зимой.

Полузащитник не усилил игру туринской команды, и она не планирует пользоваться опцией выкупа в 14 млн евро.

Андрей Санталов

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