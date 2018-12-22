«Ювентус» принимает «Рому» (видео)
«Ювентус» играет с «Ромой» в Турине в рамках 17-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» играет с «Ромой» в Турине в рамках 17-го тура чемпионата Италии.
Состав «Ювентуса»: Шчесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матьюиди, Манджукич, Дибала, Роналду.
Состав «Ромы»: Олсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Флоренци, Заньоло, Ундер, Шик.
«Ювентус» занимает первое место в Серии А с 46 очками. «Рома» с 24 очками замыкает десятку.