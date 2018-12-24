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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Бетиса» забросали поле мягкими игрушками

Добрая рождественская акция.

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Источник: РИА "Новости"

В Севилье придумали, как сделать подарок на Рождество детям из малообеспеченных семей. В перерыве матча «Бетис» — «Эйбар» болельщики бросили на поле больше тысячи игрушек, получилось очень красиво.

Во время загрузки произошла ошибка.

Собранные игрушки передадут нуждающимся детям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похожие акции проходят на хоккейных матчах в Канаде, США и Англии, а теперь эта традиция появилась и на футбольных стадионах.

«Бетис» сыграл вничью в этом матче 1:1, но остался на 6-м месте, которое дает право сыграть в Лиге Европы.

Андрей Санталов

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