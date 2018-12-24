Болельщики «Бетиса» забросали поле мягкими игрушками

В Севилье придумали, как сделать подарок на Рождество детям из малообеспеченных семей. В перерыве матча «Бетис» — «Эйбар» болельщики бросили на поле больше тысячи игрушек, получилось очень красиво.

Похожие акции проходят на хоккейных матчах в Канаде, США и Англии, а теперь эта традиция появилась и на футбольных стадионах.



«Бетис» сыграл вничью в этом матче 1:1, но остался на 6-м месте, которое дает право сыграть в Лиге Европы.



Андрей Санталов