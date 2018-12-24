Игрока «ПСЖ» обокрали на миллион евро

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва пострадал от грабителей. Воры залезли в дом бразильца в Париже во время субботнего матча «Пари Сен-Жермен» с «Нантом».



Это случилось несмотря на то, что в здании была установлена система безопасности, как и у всех игроков «ПСЖ». По сообщению L'Equipe грабители проникли в дом через крышу и похитили ценности на сумму почти в миллион евро. В частности, были украдены часы стоимостью 600 тысяч евро.



Ранее, в конце ноября воры залезли в дом одноклубника Силва — Эрика Чупо-Мотинга — и украли вещей на 600 тысяч евро.