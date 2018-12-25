Благотворительный фонд Маты привлек 800 тысяч фунтов
Футболисты делятся своей зарплатой.
Футболисты делятся своей зарплатой.
16 месяцев назад полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, что будет отдавать один процент от своей зарплаты в благотворительный фонд Common Goal.
Недавно к этому проекту присоединился 7-й игрок из английской
Всего отчисления в фонд Маты и его
Фонд Common Goal уже собрал более 800 тысяч фунтов — деньги идут на социальные проекты и благотворительные акции в 80 странах.
Андрей Санталов