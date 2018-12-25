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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Благотворительный фонд Маты привлек 800 тысяч фунтов

Футболисты делятся своей зарплатой.

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Источник: Reuters

16 месяцев назад полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, что будет отдавать один процент от своей зарплаты в благотворительный фонд Common Goal.

Недавно к этому проекту присоединился 7-й игрок из английской премьер-лиги — защитник «Брайтона» Леон Балоган.

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Всего отчисления в фонд Маты и его бизнес-партнера Юргена Гризбека поступают от 68 футболистов со всего мира — в том числе от Матса Хуммельса («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Каспера Шмейхеля («Лестер»).

Фонд Common Goal уже собрал более 800 тысяч фунтов — деньги идут на социальные проекты и благотворительные акции в 80 странах.

Андрей Санталов

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