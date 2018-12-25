Семья Месси поздравила всех с Рождеством

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, поделилась со своими подписчиками в инстаграме рождественской фотографией. Форвард «Барселоны» позирует с Антонеллой и тремя сыновьями: Тиаго, Матео и Чиро.

В Испании команды ушли на короткий перерыв — чемпионат возобновится 3 января. «Барселона» завершила первую часть сезона на первом месте в Ла Лиге, а Месси лидирует в гонке бомбардиров с 15 голами в 15 матчах.



Андрей Санталов