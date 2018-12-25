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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Семья Месси поздравила всех с Рождеством

Красивое семейное фото.

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Источник: AP 2018

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, поделилась со своими подписчиками в инстаграме рождественской фотографией.

Форвард «Барселоны» позирует с Антонеллой и тремя сыновьями: Тиаго, Матео и Чиро.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Испании команды ушли на короткий перерыв — чемпионат возобновится 3 января. «Барселона» завершила первую часть сезона на первом месте в Ла Лиге, а Месси лидирует в гонке бомбардиров с 15 голами в 15 матчах.

Андрей Санталов

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