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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лестер» угостит болельщиков пивом и пирогами

В Англии уже наступили праздники.

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Источник: Reuters

В первом матче после Рождества «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити». На этой игре болельщики смогут бесплатно взять пиво и пироги.

«Лестер» перед игрой устроит фан-зону с выступлением музыкальных групп и другими развлечениями для своих фанов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этой осенью «Лестер» пережил смерть своего владельца Вишая Шривадданапрабхи. Чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку в непростое время, клуб угостит их пивом и едой в матче с «Ман Сити».

«Лестер» после 18 туров занимает 9-е место в АПЛ, от зоны еврокубков команда отстает на 12 очков.

Андрей Санталов

Лестер
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