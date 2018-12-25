«Лестер» угостит болельщиков пивом и пирогами

В первом матче после Рождества «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити». На этой игре болельщики смогут бесплатно взять пиво и пироги. «Лестер» перед игрой устроит фан-зону с выступлением музыкальных групп и другими развлечениями для своих фанов.

Этой осенью «Лестер» пережил смерть своего владельца Вишая Шривадданапрабхи. Чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку в непростое время, клуб угостит их пивом и едой в матче с «Ман Сити».



«Лестер» после 18 туров занимает 9-е место в АПЛ, от зоны еврокубков команда отстает на 12 очков.



Андрей Санталов