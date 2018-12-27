Азар: Хочу забивать больше голов и стать легендой «Челси», как Лэмпард, Терри и Дрогба

Полузащитник «Челси» Эден Азар сделал дубль в матче с «Уотфордом» (2:1). 27-летний игрок забил 101 гол за лондонскую команду и не хочет на этом останавливаться.



«Это достижение особенно радует, потому что мы выиграли. 101 гол за этот замечательный клуб — такое я не забуду никогда.



Думаю, теперь болельщики и мои одноклубники хотят большего. Я хочу забивать больше голов за “Челси” и стать легендой клуба, как Лэмпард, Терри и Дрогба», — сообщил Азар после матча в эфире Sky Sports.



Первый гол за «Челси» Азар забил 25 августа 2012 года. В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 9 передач — это лучший результат в АПЛ.