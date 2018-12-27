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13:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Азар: Хочу забивать больше голов и стать легендой «Челси», как Лэмпард, Терри и Дрогба

У бельгийца уже больше 100 мячей за «синих».

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Источник: Reuters

Полузащитник «Челси» Эден Азар сделал дубль в матче с «Уотфордом» (2:1). 27-летний игрок забил 101 гол за лондонскую команду и не хочет на этом останавливаться.

«Это достижение особенно радует, потому что мы выиграли. 101 гол за этот замечательный клуб — такое я не забуду никогда.

Думаю, теперь болельщики и мои одноклубники хотят большего. Я хочу забивать больше голов за “Челси” и стать легендой клуба, как Лэмпард, Терри и Дрогба», — сообщил Азар после матча в эфире Sky Sports.

Первый гол за «Челси» Азар забил 25 августа 2012 года. В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 9 передач — это лучший результат в АПЛ.

Андрей Санталов.

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