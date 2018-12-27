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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Наполи» сбили фаната «Интера» перед матчем на «Сан-Сиро»

Полиция сообщает о серьезных беспорядках.

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Источник: Reuters

Перед игрой «Интер» — «Наполи» фанаты обеих команд атаковали друг друга.

Глава полиции Милана Марселло Кардона сообщил, что около сотни тифози «Интера» с дубинками напали на машины и автобусы с неаполитанскими болельщиками. При этом погиб один из фанов «нерадзурри»: его сбил автомобиль, в котором были тифози «Наполи».

35-летнего Даниэле Белардинелли отвезли в больницу сделали операцию, но сегодня утром он скончался. Полиция ищет машину, которая совершила наезд.

Еще один 43-летний мужчина обратился в больницу с ножевым ранением в живот.

Глава полиции Милана потребовал, чтобы фанатам «Интера» запретили ездить на гостевые матчи до конца сезона.

Андрей Санталов

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