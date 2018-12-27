Болельщики «Наполи» сбили фаната «Интера» перед матчем на «Сан-Сиро»

Перед игрой «Интер» — «Наполи» фанаты обеих команд атаковали друг друга.



Глава полиции Милана Марселло Кардона сообщил, что около сотни тифози «Интера» с дубинками напали на машины и автобусы с неаполитанскими болельщиками. При этом погиб один из фанов «нерадзурри»: его сбил автомобиль, в котором были тифози «Наполи».



35-летнего Даниэле Белардинелли отвезли в больницу сделали операцию, но сегодня утром он скончался. Полиция ищет машину, которая совершила наезд.



Еще один 43-летний мужчина обратился в больницу с ножевым ранением в живот.



Глава полиции Милана потребовал, чтобы фанатам «Интера» запретили ездить на гостевые матчи до конца сезона.



Андрей Санталов