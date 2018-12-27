«Нет расизму и дискриминации». Роналду поддержал Кулибали
Форвард «Юве» против фанатов «Интера».
Форвард «Юве» против фанатов «Интера».
Криштиану Роналду высказался в поддержку защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
«В жизни и в футболе я всегда выступаю за образование и уважение. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации!» — написал Роналду в инстаграме.
В матче с «Интером» фанаты «нерадзурри» кричали в адрес Кулибали расистские оскорбления и ухали.
Сам Кулибали был удален в этой игре за то, что саркастически похлопал арбитру после показанной ему желтой карточки за фол.
Защитник «Наполи» позже отреагировал на поведение фанатов «Интера».
«Расстроен поражением и тем, что подвел моих братьев. Но я горжусь цветом своей кожи. Горжусь быть французом, сенегальцем, неаполитанцем: человеком», — написал Кулибали в твиттере.
Андрей Санталов