«Нет расизму и дискриминации». Роналду поддержал Кулибали

Криштиану Роналду высказался в поддержку защитника «Наполи» Калиду Кулибали. «В жизни и в футболе я всегда выступаю за образование и уважение. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации!» — написал Роналду в инстаграме.

В матче с «Интером» фанаты «нерадзурри» кричали в адрес Кулибали расистские оскорбления и ухали.



Сам Кулибали был удален в этой игре за то, что саркастически похлопал арбитру после показанной ему желтой карточки за фол.



Защитник «Наполи» позже отреагировал на поведение фанатов «Интера».



«Расстроен поражением и тем, что подвел моих братьев. Но я горжусь цветом своей кожи. Горжусь быть французом, сенегальцем, неаполитанцем: человеком», — написал Кулибали в твиттере.