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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Нет расизму и дискриминации». Роналду поддержал Кулибали

Форвард «Юве» против фанатов «Интера».

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Источник: Reuters

Криштиану Роналду высказался в поддержку защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«В жизни и в футболе я всегда выступаю за образование и уважение. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации!» — написал Роналду в инстаграме.

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В матче с «Интером» фанаты «нерадзурри» кричали в адрес Кулибали расистские оскорбления и ухали.

Сам Кулибали был удален в этой игре за то, что саркастически похлопал арбитру после показанной ему желтой карточки за фол.

Защитник «Наполи» позже отреагировал на поведение фанатов «Интера».

«Расстроен поражением и тем, что подвел моих братьев. Но я горжусь цветом своей кожи. Горжусь быть французом, сенегальцем, неаполитанцем: человеком», — написал Кулибали в твиттере.

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Андрей Санталов

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