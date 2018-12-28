Неймар, Кака и другие звезды футбола сыграли в благотворительном матче
«Футбол против голода».
«Футбол против голода».
В Бразилии в 18-й раз прошел благотворительный матч «Футбол против голода».
Футбольное шоу с участием форварда «ПСЖ» Неймара, бывших звезд «Реала» Кака и Роберто Карлоса, а также короля футзала Фалькао прошло в городе Уберландия (штат Минас-Жерайс) и завершилось со счетом 10:10.
Неймар забил в этом матче трижды, 18-летний форвард «Реала» Винисиус сделал дубль. Интересно, что в этой игре даже использовали помощь VAR. Гол Роберто Карлоса вызвал споры, и судья обратился к комментатору матча, после чего подтвердил, что мяч пересек линию ворот.
Благодаря этой игре удалось собрать рекордное количество еды для нуждающихся семей — 120 тонн, сообщает O Globo.
Андрей Санталов