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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар, Кака и другие звезды футбола сыграли в благотворительном матче

«Футбол против голода».

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Источник: Reuters

В Бразилии в 18-й раз прошел благотворительный матч «Футбол против голода».

Футбольное шоу с участием форварда «ПСЖ» Неймара, бывших звезд «Реала» Кака и Роберто Карлоса, а также короля футзала Фалькао прошло в городе Уберландия (штат Минас-Жерайс) и завершилось со счетом 10:10.

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Неймар забил в этом матче трижды, 18-летний форвард «Реала» Винисиус сделал дубль. Интересно, что в этой игре даже использовали помощь VAR. Гол Роберто Карлоса вызвал споры, и судья обратился к комментатору матча, после чего подтвердил, что мяч пересек линию ворот.

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Благодаря этой игре удалось собрать рекордное количество еды для нуждающихся семей — 120 тонн, сообщает O Globo.

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Андрей Санталов

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