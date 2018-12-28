Неймар, Кака и другие звезды футбола сыграли в благотворительном матче

В Бразилии в 18-й раз прошел благотворительный матч «Футбол против голода».



Футбольное шоу с участием форварда «ПСЖ» Неймара, бывших звезд «Реала» Кака и Роберто Карлоса, а также короля футзала Фалькао прошло в городе Уберландия (штат Минас-Жерайс) и завершилось со счетом 10:10.