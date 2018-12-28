Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.12
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
29.12
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
29.12
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
29.12
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
29.12
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
29.12
Лацио
Торино
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Парикмахер, электрик, пожарный. Кем еще работали судьи в Италии

Вторые профессии футбольных арбитров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Фабио Мареска по футбольным меркам молод, ему 37 лет. Он пришел в серию А в 2016 году. Раньше параллельно с судейством Мареска работал пожарным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даниэле Орсато считается одним из лучших итальянских арбитров. Его вторая профессия при этом — электрик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пьеро Джакомелли — работает в серии А с 2012 года. При этом судья является еще и ресторатором. Джакомелли принадлежит ресторан в Триесте. Интересно, что после матча «Лацио» — «Торино» римские болельщики, недовольные его работой, устроили флэшмоб, завалив сайт TripAdvisor негативными отзывами о ресторане Джакомелли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антонио Дамато завершил работу в сезоне-2017/18 из-за возрастного лимита. В миру Дамато является адвокатом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лука Банти в 2014 году был признан лучшим судьей серии А. Также он известен как коммерческий агент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маурицио Мариани навлек на себя гнев Лучано Спаллетти в этом сезоне — «Интер» тогда проиграл «Сассуоло» из-за пенальти. Тренера тогда оштрафовали на 10 тысяч евро. Что касается профессии Мариани в миру, то он IT-специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джанпаоло Кальварезе в 2012-м был назван лучшим арбитром серии А, после чего стал работать в высшем дивизионе Италии. Вторая профессия Кальварезе — инженер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Давиде Масса — банкир, в этом его футбольная карьера похожа на путь Маурицио Сарри. С этого сезона он стал судить матчи Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паоло Маццолени — лучший арбитр серии А в 2013 году. Также судья известен как скупщик и продавец антиквариата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паоло Тальявенто в этом году завершил карьеру и запомнился своим авторитетом на футбольном поле. Дальше арбитр планирует стать спортивным директором, а когда-то он был… парикмахером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Yahoo Sports: ЦСКА уже начал готовиться к локауту в НХЛ
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Российский биатлонист объяснил выступление в форме Украины
Известная фигуристка пропустит чемпионат Европы из-за травмы
Букмекеры назвали фаворита в матче Чехия — Россия
Поддержать арестованного Кокорина пришло менее десяти человек
Вольф гордится, что повторил достижение «Феррари» эпохи Шумахера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь