Парикмахер, электрик, пожарный. Кем еще работали судьи в Италии
Вторые профессии футбольных арбитров.
Вторые профессии футбольных арбитров.
Фабио Мареска по футбольным меркам молод, ему 37 лет. Он пришел в серию А в 2016 году. Раньше параллельно с судейством Мареска работал пожарным.
Даниэле Орсато считается одним из лучших итальянских арбитров. Его вторая профессия при этом — электрик.
Пьеро Джакомелли — работает в серии А с 2012 года. При этом судья является еще и ресторатором. Джакомелли принадлежит ресторан в Триесте. Интересно, что после матча «Лацио» — «Торино» римские болельщики, недовольные его работой, устроили флэшмоб, завалив сайт TripAdvisor негативными отзывами о ресторане Джакомелли.
Антонио Дамато завершил работу в сезоне-2017/18
Лука Банти в 2014 году был признан лучшим судьей серии А. Также он известен как коммерческий агент.
Маурицио Мариани навлек на себя гнев Лучано Спаллетти в этом сезоне — «Интер» тогда проиграл «Сассуоло»
Джанпаоло Кальварезе в 2012-м был назван лучшим арбитром серии А, после чего стал работать в высшем дивизионе Италии. Вторая профессия Кальварезе — инженер.
Давиде Масса — банкир, в этом его футбольная карьера похожа на путь Маурицио Сарри. С этого сезона он стал судить матчи Лиги чемпионов.
Паоло Маццолени — лучший арбитр серии А в 2013 году. Также судья известен как скупщик и продавец антиквариата.
Паоло Тальявенто в этом году завершил карьеру и запомнился своим авторитетом на футбольном поле. Дальше арбитр планирует стать спортивным директором, а
Андрей Санталов