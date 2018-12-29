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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Суарес, Гризманн и другие звезды футбола побывали на свадьбе Година

Антуан даже спел.

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Источник: Reuters

Игроки «Атлетико», «Барселоны», а также бывшие и нынешние футболисты сборной Уругвая приехали на свадьбу Диего Година и его подруги Софии.

Уругвайский защитник «Атлетико» устроил праздничную церемонию на родине и собрал много гостей, включая Антуана Гризманна, Луиса Суареcа и Диего Форлана.

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Гризманн во время празднования спел песню с популярным уругвайским музыкантом Агустином Казановой.

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Андрей Санталов

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