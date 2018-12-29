Суарес, Гризманн и другие звезды футбола побывали на свадьбе Година

Игроки «Атлетико», «Барселоны», а также бывшие и нынешние футболисты сборной Уругвая приехали на свадьбу Диего Година и его подруги Софии.



Уругвайский защитник «Атлетико» устроил праздничную церемонию на родине и собрал много гостей, включая Антуана Гризманна, Луиса Суареcа и Диего Форлана.