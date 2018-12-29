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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба пошутил про удаленное фото в инстаграме

Поль снова в хорошем настроении.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил своих подписчиков в инстаграме придумать подпись к фотографии с тренировки, где он снят вместе с Маруаном Феллайни.

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Француз так пошутил об удаленном фото после увольнения Жозе Моуринью. Погба тогда сделал рекламный пост Adidas, где тоже нужно было придумать подпись, но по времени это совпало с уходом португальца, и многие решили, что игрок так празднует отставку тренера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погба тогда пришлось удалить рекламный пост, а «Ман Юнайтед» оштрафовал француза. Теперь игрок, сделавший дубль в матче с «Хаддерсфилдом», пошутил про эту ситуацию.

Тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер доверяет Погба и хочет строить вокруг него игру команды. При норвежце «Манчестер Юнайтед» выиграл оба матча.

Андрей Санталов

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