Погба пошутил про удаленное фото в инстаграме
Поль снова в хорошем настроении.
Поль снова в хорошем настроении.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попросил своих подписчиков в инстаграме придумать подпись к фотографии с тренировки, где он снят вместе с Маруаном Феллайни.
Француз так пошутил об удаленном фото после увольнения Жозе Моуринью. Погба тогда сделал рекламный пост Adidas, где тоже нужно было придумать подпись, но по времени это совпало с уходом португальца, и многие решили, что игрок так празднует отставку тренера.
Погба тогда пришлось удалить рекламный пост, а «Ман Юнайтед» оштрафовал француза. Теперь игрок, сделавший дубль в матче с «Хаддерсфилдом», пошутил про эту ситуацию.
Тренер «МЮ»
Андрей Санталов