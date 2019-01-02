Роналду полетал на вертолете над Дубаем
Криштиану в отпуске.
Криштиану в отпуске.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит отпуск с семьей в ОАЭ. В один из дней португалец взял вертолетную прогулку над Дубаем.
Во время полета Роналду отвечал на вопросы своих фанатов в инстаграме.
В ОАЭ Роналду отдыхает с подругой Джорджиной Родригес и своими детьми.
В этом сезоне Криштиану забил 14 голов и отдал 6 передач в 19 матчах серии А. «Ювентус» лидирует в серии А и является одним из фаворитов в Лиге чемпионов.
Андрей Санталов