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2 января, источник: Sportmail.ru

Роналду полетал на вертолете над Дубаем

Криштиану в отпуске.

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Источник: AP 2018

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит отпуск с семьей в ОАЭ. В один из дней португалец взял вертолетную прогулку над Дубаем.

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Во время полета Роналду отвечал на вопросы своих фанатов в инстаграме.

В ОАЭ Роналду отдыхает с подругой Джорджиной Родригес и своими детьми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Криштиану забил 14 голов и отдал 6 передач в 19 матчах серии А. «Ювентус» лидирует в серии А и является одним из фаворитов в Лиге чемпионов.

Андрей Санталов

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