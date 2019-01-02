Роналду полетал на вертолете над Дубаем

Источник: AP 2018

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит отпуск с семьей в ОАЭ. В один из дней португалец взял вертолетную прогулку над Дубаем.

Во время полета Роналду отвечал на вопросы своих фанатов в инстаграме.



В ОАЭ Роналду отдыхает с подругой Джорджиной Родригес и своими детьми.