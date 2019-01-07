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23:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Алаба покормил медведя в зоопарке

Австриец провел отпуск в Дубае.

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Источник: Reuters

Защитник «Баварии» Давид Алаба воспользовался зимним перерывом, чтобы отдохнуть со своей девушкой и семьей в ОАЭ. В Дубае австрийский футболист побывал в зоопарке, где покормил медведя из бутылки.

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Алаба также съездил на экскурсию в пустыню.

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Отпуск у футболистов «Баварии» был коротким: с 4 января клуб проводит тренировочный сбор в Дохе. Первый матч после перерыва чемпион бундеслиги проведет 18 января с «Хоффенхаймом».

Андрей Санталов

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