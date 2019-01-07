Алаба покормил медведя в зоопарке
Австриец провел отпуск в Дубае.
Австриец провел отпуск в Дубае.
Защитник «Баварии» Давид Алаба воспользовался зимним перерывом, чтобы отдохнуть со своей девушкой и семьей в ОАЭ. В Дубае австрийский футболист побывал в зоопарке, где покормил медведя из бутылки.
Алаба также съездил на экскурсию в пустыню.
Отпуск у футболистов «Баварии» был коротким: с 4 января клуб проводит тренировочный сбор в Дохе. Первый матч после перерыва чемпион бундеслиги проведет 18 января с «Хоффенхаймом».
Андрей Санталов