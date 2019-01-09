Буффон рассказал о депрессии в «Ювентусе»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сообщил, что после перехода в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году он попал в трудную психологическую ситуацию. В 2003-м Буффон впал в депрессивное состояние, из которого вышел перед Евро-2004 с помощью психотерапевта.

«На несколько месяцев все потеряло смысл. Было похоже, что я всех интересовал только как футболист. Все спрашивали про Буффона, до Джиджи никому не было дела.



Однажды я подошел к тренеру вратарей и сказал, чтобы он попросил разминаться [запасного голкипера Антонио] Кименти. У меня был приступ паники, и я был не в состоянии играть.



Если бы я не прошел через этот опыт и эту ситуацию с другими людьми, я мог никогда не выкарабкаться», — рассказал Буффон в интервью Fanity Fair.