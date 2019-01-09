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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Буффон рассказал о депрессии в «Ювентусе»

Из-за приступа паники он даже пропустил матч.

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Источник: Reuters

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сообщил, что после перехода в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году он попал в трудную психологическую ситуацию. В 2003-м Буффон впал в депрессивное состояние, из которого вышел перед Евро-2004 с помощью психотерапевта.

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«На несколько месяцев все потеряло смысл. Было похоже, что я всех интересовал только как футболист. Все спрашивали про Буффона, до Джиджи никому не было дела.

Однажды я подошел к тренеру вратарей и сказал, чтобы он попросил разминаться [запасного голкипера Антонио] Кименти. У меня был приступ паники, и я был не в состоянии играть.

Если бы я не прошел через этот опыт и эту ситуацию с другими людьми, я мог никогда не выкарабкаться», — рассказал Буффон в интервью Fanity Fair.

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Итальянский голкипер провел в «Юве» 17 лет и выиграл 9 чемпионатов Италии, а также стал со сборной чемпионом мира в 2006-м.

Андрей Санталов

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