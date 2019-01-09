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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии игрок ждал помощи от врачей, а по нему проехала машина

Водитель не рассчитал траекторию.

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Источник: РИА "Новости"

Во время матча молодежных команд «Триндаде» и «Фламенго» произошла необычная ситуация.

Игрок хозяев Бернардо лежал на газоне и ждал помощи от клубных врачей. Те отправились к нему на машине и случайно проехали по ноге футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью для Бернардо, травма не оказалась серьезной, и он смог вернуться в игру.

«Триндаде» победил в этом матче «Фламенго» — 1:0.

Андрей Санталов

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