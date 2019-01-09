В Бразилии игрок ждал помощи от врачей, а по нему проехала машина
Водитель не рассчитал траекторию.
Водитель не рассчитал траекторию.
Во время матча молодежных команд «Триндаде» и «Фламенго» произошла необычная ситуация.
Игрок хозяев Бернардо лежал на газоне и ждал помощи от клубных врачей. Те отправились к нему на машине и случайно проехали по ноге футболиста.
К счастью для Бернардо, травма не оказалась серьезной, и он смог вернуться в игру.
«Триндаде» победил в этом матче «Фламенго» — 1:0.
Андрей Санталов