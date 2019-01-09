В Бразилии игрок ждал помощи от врачей, а по нему проехала машина

Во время матча молодежных команд «Триндаде» и «Фламенго» произошла необычная ситуация.



Игрок хозяев Бернардо лежал на газоне и ждал помощи от клубных врачей. Те отправились к нему на машине и случайно проехали по ноге футболиста.