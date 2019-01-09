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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Жоржиньо сделал почти две тысячи передач — ни одна из них не стала голевой

Странная статистика игрока «Челси».

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Источник: Reuters

Жоржиньо перешел этим летом в «Челси» Маурицио Сарри, вместе с которым работал в «Наполи».

Через полузащитника сборной Италии строится игра «Челси», в этом сезоне он отдал 1896 передач в АПЛ. Удивительно, но ни одна из них не стала голевой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябрьском матче с «Вест Хэмом» Жоржиньо побил рекорд АПЛ — в той игре он отдал 180 передач. Заработать ассист тогда тоже не получилось.

В прошлом сезоне в серии А Жоржиньо забил 2 гола и сделал4 голевые передачи. В этом чемпионате Англии на счету хавбека, за которого «Челси» заплатил 50 млн фунтов, лишь один гол с пенальти.

Андрей Санталов

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