Бускетс и Силессен синхронно притворились, что их ударили

Футболисты «Барселоны» Серджи Бускетс и Яспер Силлессен симулировали фол в матче Кубка Испании с «Леванте». Игроки «Барсы» одновременно упали на газон, находясь рядом с защитником Чемой Родригесом.

Судья Рикардо Бенгоэчеа не стал давать желтую карточку за симуляцию ни Силлессену, ни Бускетсу. Но на эту историю обратили внимание многие СМИ, оба игрока «Барселоны» стали объектом шуток в соцсетях.



К моменту, когда произошел этот забавный эпизод, «Барселона» уже уступала 0:2. Матч в итоге завершился победой «Леванте» 2:1, ответная встреча в 1/8 финала Кубка Испании пройдет 17 января.



Андрей Санталов