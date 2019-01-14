В Северной Ирландии вратарь забил ударом со своей половины поля

Голкипер «Гленторана» Эллиотт Моррис забил в матче с «Инститьютом» в чемпионате Северной Ирландии.



В первом тайме вратарь пробил штрафной со своей половины поля и открыл счет в игре. Голкипер «Инститьюта» Мартин Галлахер не ожидал, что мяч перелетит через него, но ветер помог сопернику.