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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

В Северной Ирландии вратарь забил ударом со своей половины поля

Ему помог ветер.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Гленторана» Эллиотт Моррис забил в матче с «Инститьютом» в чемпионате Северной Ирландии.

В первом тайме вратарь пробил штрафной со своей половины поля и открыл счет в игре. Голкипер «Инститьюта» Мартин Галлахер не ожидал, что мяч перелетит через него, но ветер помог сопернику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Моррис отыграл 723 матча за «Гленторан», это его первый гол в карьере.

В чемпионате Северной Ирландии «Инститьют» занимает 7-е место, «Гленторан» — 8-е.

Андрей Санталов

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