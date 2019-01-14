17-летний игрок забил гол с центра поля

Нападающий «Саутэнда» Чарли Келман прославился в первом же матче за свой клуб. В конце игры при счете 1:3 17-летний форвард пробил с центра поля и поймал врасплох вратаря «Плимута».

Интересно, что Келман вышел в этом матче на замену, но за 20 минут игрового времени успел отметиться результативным действием. При этом его команда все же уступила 2:3.



Келман стал самым молодым игроком в футбольных лигах Англии, забивавшим со своей половины поля.



«Саутэнд» выступает в третьей английской лиге и занимает 12-е место из 24.



Андрей Санталов