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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний игрок забил гол с центра поля

Рекорд в чемпионатах Англии.

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Источник: Reuters

Нападающий «Саутэнда» Чарли Келман прославился в первом же матче за свой клуб. В конце игры при счете 1:3 17-летний форвард пробил с центра поля и поймал врасплох вратаря «Плимута».

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Келман вышел в этом матче на замену, но за 20 минут игрового времени успел отметиться результативным действием. При этом его команда все же уступила 2:3.

Келман стал самым молодым игроком в футбольных лигах Англии, забивавшим со своей половины поля.

«Саутэнд» выступает в третьей английской лиге и занимает 12-е место из 24.

Андрей Санталов

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