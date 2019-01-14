Озил отдыхал в кальянной во время матча «Арсенала» с «Вест Хэмом»
Самый дорогой игрок команды не попал в заявку.
Самый дорогой игрок команды не попал в заявку.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил по решению главного тренера Унаи Эмери пропустил матч с «Вест Хэмом». «Канониры» проиграли 0:1, а Озил в этот день был замечен в Стамбуле, игрок отдыхал в одной из кальянных.
Эмери так объяснил отсутствие Озила в заявке на матч.
«Сюда попали игроки, которые это заслужили».
Озил год назад продлил контракт с «Арсеналом» при Арсене Венгере. Его зарплата — 350 тысяч фунтов в неделю, это рекорд для «канониров». Эмери хочет продать игрока, чтобы подписать других футболистов в трансферное окно.
Андрей Санталов