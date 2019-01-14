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18:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Озил отдыхал в кальянной во время матча «Арсенала» с «Вест Хэмом»

Самый дорогой игрок команды не попал в заявку.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил по решению главного тренера Унаи Эмери пропустил матч с «Вест Хэмом». «Канониры» проиграли 0:1, а Озил в этот день был замечен в Стамбуле, игрок отдыхал в одной из кальянных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эмери так объяснил отсутствие Озила в заявке на матч.

«Сюда попали игроки, которые это заслужили».

Во время загрузки произошла ошибка.

Озил год назад продлил контракт с «Арсеналом» при Арсене Венгере. Его зарплата — 350 тысяч фунтов в неделю, это рекорд для «канониров». Эмери хочет продать игрока, чтобы подписать других футболистов в трансферное окно.

Андрей Санталов

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