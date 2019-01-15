Месси играет с детьми и собакой (фото)
Как отдыхает звезда «Барселоны».
Как отдыхает звезда «Барселоны».
Лионель Месси поделился семейной фотографией со своими подписчиками в инстаграме. Форвард «Барселоны» играл со своими сыновьями Тиаго и Матео, а также с собакой Халком.
У Месси бордоский дог (еще его называют французским мастифом). Лионель летом показывал, как он играет с ним в футбол.
Во время зимнего перерыва в чемпионате Испании Месси с семьей летал в Аргентину. После возвращения он забил 2 гола в двух матчей, доведя количество мячей в чемпионате Испании до 400.
Андрей Санталов