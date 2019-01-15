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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси играет с детьми и собакой (фото)

Как отдыхает звезда «Барселоны».

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Источник: Reuters

Лионель Месси поделился семейной фотографией со своими подписчиками в инстаграме. Форвард «Барселоны» играл со своими сыновьями Тиаго и Матео, а также с собакой Халком.

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У Месси бордоский дог (еще его называют французским мастифом). Лионель летом показывал, как он играет с ним в футбол.

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Во время зимнего перерыва в чемпионате Испании Месси с семьей летал в Аргентину. После возвращения он забил 2 гола в двух матчей, доведя количество мячей в чемпионате Испании до 400.

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Андрей Санталов

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