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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Митрович и Камара сцепились на занятии по йоге

У игроков «Фулхэма» конфликт.

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Источник: Reuters

Форварды «Фулхэма» Александар Митрович и Абубакар Камара едва не подрались во время занятия по йоге.

Конфликт между игроками начался с того, что Камара забрал мяч у штатного пенальтиста Митровича в матче против «Хаддерсфилда» 29 декабря. Камара тогда не забил, чем вызвал гнев главного тренера Клаудио Раньери.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно The Sun, на прошлой неделе Митрович заступился за тренера по йоге, к которому по его мнению, грубо обратился Камара. Игроки схватили друг друга за горло, и одноклубники были вынуждены их разнимать.

После этого Камара не попал в заявку на матч с «Бернли», который «Фулхэм» проиграл 1:2. Главный тренер теперь хочет продать игрока до конца января.

После 22 матчей команда Раньери занимает предпоследнее место в чемпионате Англии, от спасительной 17-й строчки в таблице АПЛ ее отделяет 5 очков.

Андрей Санталов

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