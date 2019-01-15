Митрович и Камара сцепились на занятии по йоге

Форварды «Фулхэма» Александар Митрович и Абубакар Камара едва не подрались во время занятия по йоге. Конфликт между игроками начался с того, что Камара забрал мяч у штатного пенальтиста Митровича в матче против «Хаддерсфилда» 29 декабря. Камара тогда не забил, чем вызвал гнев главного тренера Клаудио Раньери.

Как стало известно The Sun, на прошлой неделе Митрович заступился за тренера по йоге, к которому по его мнению, грубо обратился Камара. Игроки схватили друг друга за горло, и одноклубники были вынуждены их разнимать.



После этого Камара не попал в заявку на матч с «Бернли», который «Фулхэм» проиграл 1:2. Главный тренер теперь хочет продать игрока до конца января.



После 22 матчей команда Раньери занимает предпоследнее место в чемпионате Англии, от спасительной 17-й строчки в таблице АПЛ ее отделяет 5 очков.



Андрей Санталов