Игуаин сбил в подкате Гаттузо (видео)
Тренер «Милана» не в обиде.
Тренер «Милана» не в обиде.
Дженнаро Гаттузо принимал участие в упражнении «квадрат» на тренировке «Милана» и слегка пострадал. Находившийся в центре Игуаин бросился в подкат и случайно сбил своего тренера.
Гаттузо не получил травму и не придал этому эпизоду никакого значения. Ранее главный тренер «Милана» так отреагировал на трансферные слухи об уходе Игуаина.
«У меня с ним хорошие, честные отношения. Сейчас это наш игрок. Я не знаю, что случится дальше. Если бы это зависело от меня, я бы запер его дома и кормил обедом», — сказал Гаттузо.
Известный карикатурист Омар Момани проиллюстрировал эти слова тренера «Милана».
Игуаин забил в этом сезоне 6 голов 15 матчах серии А. Известно, что интерес к аргентинскому форварду проявляет «Челси».
Андрей Санталов