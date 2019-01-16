Игуаин сбил в подкате Гаттузо (видео)

Гаттузо не получил травму и не придал этому эпизоду никакого значения. Ранее главный тренер «Милана» так отреагировал на трансферные слухи об уходе Игуаина.



«У меня с ним хорошие, честные отношения. Сейчас это наш игрок. Я не знаю, что случится дальше. Если бы это зависело от меня, я бы запер его дома и кормил обедом», — сказал Гаттузо.



Известный карикатурист Омар Момани проиллюстрировал эти слова тренера «Милана».