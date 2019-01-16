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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Игуаин сбил в подкате Гаттузо (видео)

Тренер «Милана» не в обиде.

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Источник: AP 2019

Дженнаро Гаттузо принимал участие в упражнении «квадрат» на тренировке «Милана» и слегка пострадал. Находившийся в центре Игуаин бросился в подкат и случайно сбил своего тренера.

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Гаттузо не получил травму и не придал этому эпизоду никакого значения. Ранее главный тренер «Милана» так отреагировал на трансферные слухи об уходе Игуаина.

«У меня с ним хорошие, честные отношения. Сейчас это наш игрок. Я не знаю, что случится дальше. Если бы это зависело от меня, я бы запер его дома и кормил обедом», — сказал Гаттузо.

Известный карикатурист Омар Момани проиллюстрировал эти слова тренера «Милана».

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Игуаин забил в этом сезоне 6 голов 15 матчах серии А. Известно, что интерес к аргентинскому форварду проявляет «Челси».

Андрей Санталов

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