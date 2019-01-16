«Барселона» платит своим игрокам больше 500 млн евро в год

Аудиторская компания KPMG назвала зарплатный фонд «Барселоны» в 2018 году — 562 млн евро. По сравнению с 2017-м каталонский клуб платит своим игрокам на 42% больше.



«Барселона» стала первым клубом в мире, чей зарплатный фонд превысил 500 млн евро.