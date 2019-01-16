«Барселона» платит своим игрокам больше 500 млн евро в год
Это новый рекорд.
Это новый рекорд.
Аудиторская компания KPMG назвала зарплатный фонд «Барселоны» в 2018 году — 562 млн евро. По сравнению с 2017-м каталонский клуб платит своим игрокам на 42% больше.
«Барселона» стала первым клубом в мире, чей зарплатный фонд превысил 500 млн евро.
Среди чемпионов первых 8 лиг Европы на втором месте идет «ПСЖ» — 332 млн евро (+20%).
При этом по трансферное стоимости выше всех в рейтинге располагается «Манчестер Сити» — 1,2 млрд евро.
Самыми дорогими игроками считаются Неймар (229 млн евро), Килиан Мбаппе (215 млн) и Лионель Месси (203 млн).
Андрей Санталов.