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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» платит своим игрокам больше 500 млн евро в год

Это новый рекорд.

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Источник: AP 2019

Аудиторская компания KPMG назвала зарплатный фонд «Барселоны» в 2018 году — 562 млн евро. По сравнению с 2017-м каталонский клуб платит своим игрокам на 42% больше.

«Барселона» стала первым клубом в мире, чей зарплатный фонд превысил 500 млн евро.

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Среди чемпионов первых 8 лиг Европы на втором месте идет «ПСЖ» — 332 млн евро (+20%).

При этом по трансферное стоимости выше всех в рейтинге располагается «Манчестер Сити» — 1,2 млрд евро.

Самыми дорогими игроками считаются Неймар (229 млн евро), Килиан Мбаппе (215 млн) и Лионель Месси (203 млн).

Андрей Санталов.

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