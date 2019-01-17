У Погба родился ребенок

Сам Погба пока ничего не подтвердил, но легенда «МЮ» Брайан Робсон сообщил, что уже поздравил француза с рождением ребенка.



Игрок «Манчестер Юнайтед» во вторник вечером поужинал со своей девушкой Марией Салаес в ресторане. Журналисты заметили отсутствие живота у подруги Погба и сделали вывод о рождении ребенка.



Об отношениях Погба с боливийской моделью стало известно, когда она приехала поддержать игрока на чемпионате мира в России. Перед Новым годом Мария посетила два домашних матча «МЮ», где стало известно о ее беременности.



При новом главном тренере «Ман Юнайтед» Оле-Гуннаре Сульшере французский полузащитник забил 4 гола и отдал 4 передачи.



Андрей Санталов