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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

У Погба родился ребенок

Но Поль пока ничего не рассказывает.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустил тренировку команды по уважительной причине. Игрок сборной Франции впервые стал отцом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Погба пока ничего не подтвердил, но легенда «МЮ» Брайан Робсон сообщил, что уже поздравил француза с рождением ребенка.

Игрок «Манчестер Юнайтед» во вторник вечером поужинал со своей девушкой Марией Салаес в ресторане. Журналисты заметили отсутствие живота у подруги Погба и сделали вывод о рождении ребенка.

Об отношениях Погба с боливийской моделью стало известно, когда она приехала поддержать игрока на чемпионате мира в России. Перед Новым годом Мария посетила два домашних матча «МЮ», где стало известно о ее беременности.

При новом главном тренере «Ман Юнайтед» Оле-Гуннаре Сульшере французский полузащитник забил 4 гола и отдал 4 передачи.

Андрей Санталов

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