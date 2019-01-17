У Погба родился ребенок
Но Поль пока ничего не рассказывает.
Но Поль пока ничего не рассказывает.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустил тренировку команды по уважительной причине. Игрок сборной Франции впервые стал отцом.
Сам Погба пока ничего не подтвердил, но легенда «МЮ» Брайан Робсон сообщил, что уже поздравил француза с рождением ребенка.
Игрок «Манчестер Юнайтед» во вторник вечером поужинал со своей девушкой Марией Салаес в ресторане. Журналисты заметили отсутствие живота у подруги Погба и сделали вывод о рождении ребенка.
Об отношениях Погба с боливийской моделью стало известно, когда она приехала поддержать игрока на чемпионате мира в России. Перед Новым годом Мария посетила два домашних матча «МЮ», где стало известно о ее беременности.
При новом главном тренере «Ман Юнайтед»
Андрей Санталов