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12:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэйвезер отпраздновал с «Ювентусом» победу в Суперкубке Италии

Прилетел ради этого в Саудовскую Аравию.

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Источник: Reuters

Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер со своей свитой побывал на матче за Суперкубок Италии в Джидде.

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«Ювентус» выиграл благодаря голу Криштиану Роналду, и Мэйвезер пришел в раздевалку туринской команды отметить успех с победителями. Боксер сфотографировался с трофеем и игроками «Юве».

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«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в 8-й раз в своей истории.

Илья Андреев

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