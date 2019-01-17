Мэйвезер отпраздновал с «Ювентусом» победу в Суперкубке Италии
Прилетел ради этого в Саудовскую Аравию.
Прилетел ради этого в Саудовскую Аравию.
Знаменитый боксер Флойд Мэйвезер со своей свитой побывал на матче за Суперкубок Италии в Джидде.
«Ювентус» выиграл благодаря голу Криштиану Роналду, и Мэйвезер пришел в раздевалку туринской команды отметить успех с победителями. Боксер сфотографировался с трофеем и игроками «Юве».
«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в 8-й раз в своей истории.
Илья Андреев